Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' paylaşımı

İstanbul'da Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer'de mitinglerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 'İstanbul' notuyla bir paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' paylaşımı
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  İstanbul'un sadece Türkiye'nin değil Avrupa, Asya ve Afrika'nın da kalbi olduğunu  belirtti.

İstanbul'un bölücülerin uzantılarının insafına bırakılamayacak kadar  önemli bir şehir olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstanbul, sosyal medyadan ayar yiyen, zılgıt yiyen, posta konulan  korkaklara emanet edilemeyecek kadar mühim bir yerdir. İstanbul, 15 Temmuz gecesi  darbeyi kutlayan FETÖ'cü alçakların şerefine kadeh kaldıran çarpık zihniyete  teslim edilemeyecek müstesna bir şehirdir.

Çünkü bu şehir bize, size ve milletimizin tüm fertlerine Fatih'in  emanetidir. Bu şehir, ezanımız ve bayrağımız için asırlardır bir gül bahçesine  girercesine kara toprağa giren kahramanların emanetidir. Bu şehir, 15 Temmuz  ihanetine karşı göğüslerini siper eden koç yiğitlerin emanetidir."

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