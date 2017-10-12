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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Valiler Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Valiler Toplantısı'nda konuşuyor

12 Ekim 2017 Perşembe 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
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ERDOĞAN'IN konuşmasından satır başları:
 
Bizleri tekrar bir araya getiren İçişleri Bakanlığımıza, sayın Bakan ve ekibine teşekkür ediyorum. İstişare gereklidir. Bir süredir ülkemiz bu coğrafyadaki bin yıllık varlığı ve bekası açısından tarihinin en kritik süreçlerinden birini yaşamaktadır. 2. bir kurtuluş savaşı verdiğimiz bir zaman diliminin tam ortasındayız. Türkiye içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. İddialı ve güçlü bir Türkiye'yi hazmedemiyorlar. 
 
Uzun yıllardır sadece ileri garnizon gibi görülen bir ülkenin aldığı kararları hayata geçirme iradesi göstermesini kabul edemiyorlar. Alan elden veren el durumuna gelmemiz birilerinin kabusudur. 
 
"SIRBİSTAN'DA HALKLA KAYNAŞMAMIZ BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞTİR"
 
Bunlar Sırbistan'ı falan AB arka kapısı gördüğü için "Türkiye buralara uzandı he, olmaz böyle şey. Buna karşı da bazı tedbirler geliştirmemiz gerekir" anlayışının içindeler. Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın kabinesi ile bizi karşılaması ezberleri bozan bir girişimdir. Novi Pazar'da halkla kaynaşmamız birilerini rahatsız etmiştir. 
 
"BİZ SİZE MUHTAÇ DEĞİLİZ"
 
Ülkemizin bu yükselişini engellemek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını durdurmak için çok yönlü kirli bir plan uyguluyorlar. Bu planın içinde ekonomik tetikçilik, millet iradesin tank ve topla esir alma var. Mezhep ve etnik temelli kışkırtmalar var. Terör örgütlerine sahip çıkma, teröristleri baş tacı etme var. Figüran olarak FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C, eli kanlı çeteler de var. Medya manipülasyonları, şahsıma, hükümetimize ve devletimize karşı düzenlenen itibar suikatı da var. Diplomatik teamüllerin ayaklar altına alınması da var. Amerika ile vize gerginliği bunun ifadesidir. Bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika'nın stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Biz kabile devleti değiliz. Biz size muhtaç değiliz. Biz sizden paramızla silah istediğimizde 'kongre' diyorsun ama terör örgütüne ücretsiz silah veriyorsun. Niye, "Türkiye'yi güneyden kuşatalım" diye. 
 
Bunlar bizi herhalde görmez, sağır, böyle zannediyorlar. Öyle alışmışlar çünkü ama böyle bir Türkiye yok artık. Uluslararası rekabette de yerini alacak bir Türkiye'yiz. Bunun köşe taşları da sizlersiniz. Sizler dik durusanız bunlar, buralarda en ufak bir cirit atamazlar. Tüm piyonları ile yıllardır besledikleri lejyonerleri ile bunlar üzerimize geliyorlar, gelecekler ama biz sağlam duralım. 
 
Türkiye asırlık bir hesaplaşma ile karşı karşıyadır. Gezi olaylarında duvarlara ne yazdılar, "Zulüm 1453'te başladı" diye yazılması, Kadıköy'de, asla tesadüfi değildir. Zulüm olarak görenler olsa olsa Bizans'ın çocukları olur. Bu milletin evladı olmaz. 
 
Güney sınırımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun amacının DEAŞ'la mücadele olduğunu kim iddia edebilir. Terör koridoru sadece Türkiye'yi kuşatmaya yöneliktir. Rejim, PKK'ya oradan 'yanınızdayız', Barzani'ye 'yanınızdayız' diyor. Barzani ile çatışan PYD şimdi 'beraberiz' diyor. 
 
"SİG SAUER SİLAHLARINI BUNDAN SONRA KULLANMAYACAĞIZ"
 
Bundan sonra artık Sayın Bakana da burada  söylüyorum, SIG Sauer diye bir silah bizim polis teşkilatımız kullanmayacaktır,  kullanmamalı. Artık biz kendi ülkemizin silahlarını kullanmak suretiyle bu  adımları atacağız. Biz artık bu tabancaları veya bunun daha uzun mesafelisini  ülkemizde yapıyoruz ve bundan dolayı da kendi silahlarımızı kullanmak suretiyle  polis teşkilatımızı daha diri, daha sağlam ayakta tutacağız. Çünkü onlardan  almaya devam ettiğimiz sürece bize tembellik geliyor. Gerek yok. Bunlar Türk milletine diz çöktürme planlarıdır. 
 
BİZANSIN ÇOCUKLARI BUNLARI 
 
Türkiye asırlık bir hesaplaşma ile karşı karşıyadır. Gezi olaylarında duvarlara ne yazdılar, "Zulüm 1453'te başladı" diye yazılması, Kadıköy'de, asla tesadüfi değildir. Zulüm olarak görenler olsa olsa Bizans'ın çocukları olur. Bu milletin evladı olmaz. 
 
CHP LİDERİNE SERT TEPKİ
 
Şayet biri, ülkemizin son bir kaç yıldır  yaşadığı açık ve örtülü operasyonları önemsizleştirmeye çalışıyorsa, o kişi  bilinçli bir manipülatördür. Ülkemize diz çöktürmek için alınan kararlardan kendi  hükümetini sorumlu tutan kişi aklını, hırslarının emrine vermiş bir zavallıdır.  Şayet bu tarz hezeyanlar bir ülkenin anamuhalefet partisinin genel başkanından  çıkıyorsa artık bu zatı kusura bakmayın yerli ve milli göremeyeceğim gibi bu  ülkenin hassasiyetlerine kulak veren birisi olarak da görmem mümkün değildir.  Kuşkusuz zor günler aynı zamanda, eleme, elenme ve ayrışma günleridir.  Vize olayıyla ilgili ülkemizin kaybı "50 milyar lira" diye açıklama yapıyorlar. Neye göre bu hesabı yapıyorlar?  Bizim zaten Amerika'yla ticaret hacmimiz son dönemlerde  15-16 milyar dolara düştü. Onu da bir kenara koy, bu da onlardan savunma  sanayisine yönelik aldıklarımız ağırlığını ifade eder. Bizim verdiklerimiz zaten  çok cüzi bir şey.
 
 
KAVGAYA GİRDİĞİNİZ ZAMAN ATILAN YUMRUĞUN HESABI OLMAZ
 
Böyle bir yerde kavgaya girdiğiniz zaman atılan yumruk sayısı sayılmaz. Kalkacak bize karşı böyle bir tavrı takınacaklar, ondan sonra da orada şu kadar kayıp, bu kadar kayıp varmış. Öğrenci burada Amerika'ya gidemiyor, gidemeyebilir. Mesele burada vatandır, gerisi teferruattır. 
 
Uluslararası hukukun temelinde egemen devletlerin eşitliği ilkesi vardır. Biz mevcut çarpık sistemi kabul etmedik, etmiyoruz. Bugüne kadar hiçbir ülke ile dostluğumuza halel getirecek bir tutumun içine girmedik, girmiyoruz. 
 
DEMOKRASİ DİYECEKSİN TERÖRSİTİ SAKLAYACAKSIN
 
Teröristleri ülkelerinde saklayan, bu ülkelerden başka ülke var mı? Bir taraftan demokrasinin ana vatanı diyeceksin, teröristi saklayacaksın, ondan sonra FETÖ ile irtibatlı olan ülkemizdeki diplomat vasfı olmayan, konsolosluğunda saklanan kişinin kendine göre hakkını arayacaksın. FETÖ ile açık net her şeyi ile ilişkili, bağı irtibatı var. Bunları koruyacaksınız. Böyle bir şey olamaz? Benim bankamın genel müdür muavinini hiçbir şey olmadan tutuklayacak, vatandaşımı yargılayıp itirafçı olarak kullanmak isteyeceksin. 

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKülliyeValiler Toplantısı
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