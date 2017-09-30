Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan Erzurum'da yaptığı konuşmada, "Erzurum, bölgenin en önemli cazibe merkezi. Erzurum'a fuar alanı ve AVM yatırımlarıyla şehre dışarıdan gelenlerin beklentilerini ve şehirde yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.



Erzurum'un tarih boyunca ya kurucu olmuş ya da kuruluşların öncülüğünü yapmış bir şehir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan 100 yıl önce Erzurum'dan yükselen bir ses tüm milletimize ümit vermiştir. Erzurum Kongresi'nde bir araya gelen delegeler yayınladıkları bildiride Milli sınırlar içinde vatan bütündür parçalanamaz diye haykırdılar. " ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan ana başlıklar şöyle:



"ŞİMDİ YENİ VE DİĞERLERİNDEN ÇOK FARKLI BİR MÜCADELEYE HAZIRLANIYORUZ"

Biz 80 milyon tek milletiz. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Bu mücadeleye dört elle sarılacağız. Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Kandil'de nerede varsa hepsi evelallah güvenlik güçlerimiz onları yer ile yeksan ediyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.. Şimdi yeni ve diğerlerinden çok farklı bir mücadeleye hazırlanıyoruz. Bedel ödüyorlar ve ödemeye de devam edecekler. TEk terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek. Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur.