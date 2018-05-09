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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi kurmaylarını topluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi kurmaylarını topluyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi yapılıyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 13:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi kurmaylarını topluyor
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Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Başbakan Binali Yıldım ile haftalık olağan görüşmesini yapmasının ardından ekonomi yönetimini toplayacak.

Hazine'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile ekonomiden sorumlu bakanlar, üst düzey ekonomi bürokratları ile Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanları katılacak.

Sürpriz zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında bulunmuyordu.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam ülkesinin İran’la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve yaptırımların yeniden uygulanacağını açıklamasının ardından doların hızla yükselmesi üzerine ekonomi yönetimini toplantıya çağırdı.

Zirvede dolardaki yükseliş, Merkez Bankası’nın dolara müdahalesi, açıklanan ekonomik destekler, ABD’nin İran kararının ardından yaşanabilecek olası gelişmeler, atılacak adımlar ve alınabilecek önlemler masaya yatırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
EKONOMİTayyip Erdoğan Başkanlığında Ekonomi Zirvesi
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