Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır saldırısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan Diyarbakır’daki alçak saldırı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu
BİLDİĞİNİZ gibi olay dün gece vuku buldu. Ve bu olayda ilk etapta 4 daha sonra oradaki şehitlerimizin sayısı 7’ye yükseldi. Şu anda tabi bir o kadar da 10 kadar yaralımız var. allah yaralılarımıza şifalar, şehitlerimize de rahmet eylesin. Hemen İçişleri Bakanımı oraya gönderdik. Aynı zamanda genel başkan yardımcımı oraya gönderdik. Gerek valimizden, gerek an be an bilgileri aldığım gibi; şehit aileleriyle bire bir görüşme fırsatım oldu. Fakat onların tevekkülü, zaten biz diyor yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik. Bunlar diyor bizi yıldıramaz, yıldırmayacak. Bir çılgınlık bunlarda söz konusu. Ama ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Ve sonunda biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu işten galip geleceğiz. Ve şu anda da bildiğiniz gibi gerek HDP İlçe Başkanı, gerekse Belediye Fen İşleri şimdilik ilk etapta bunlar alındı. Ve daha başkaları da alınıyor, alınacak diye düşünüyorum.
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