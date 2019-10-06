Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Milletimize doğruları göstermezsek yalan ve iftira dalgaları her tarafı meşgul ediyor. Fitne bayağı egemen ve fitnenin egemen olduğu yerden de ne bereket ne de hayır çıkar. Yapmamız gereken işimize bakmak.

AK Parti’ye saldıranların gayesi yerine bir başka partiye ikame etmek değil temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur ki AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye de o kadar güçlü olur.

İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir.

Sizlerden attığınız her adımı bilinçle örtüp tartmanızı istiyorum.

Biz sıradan bir parti değiliz bu hareket bir davadır bizler dava arkadaşları olarak bir aradayız.

Neyi değiştiriyorsun? Bu millet yüzde 51 buçukla bu yeni sistemi onaylamış.

Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri Ankara ve İstanbul'du.

Cumhur İttifakı İstanbul'da da Ankara'da da belediye meclisini açık ara yönetiyor. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor.

Ortada asla bir başarısızlık telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimize sonra da milletimize anlatacağız. Türkiye gelecek yarım asrın belirleyicisi olacak. Eski Türkiye’yi diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler hala aynı hevesteler. Saldırılar milletimizi yıkamadı ama yordu. Ne vesayetçilere ne terör örgütlerine eyvallah etmedik.

Birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir.

Birileri sürekli yalanları ile bu iklimi zehirlemeye çalışsa da kendilerini mecbur kalmadıkça muhatap almadık, almayacağız.

Saldırılara en büyük cevabın icraatlarımız olduğunu biliyoruz.