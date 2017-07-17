Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başpehlivan Balaban'a tebrik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde rakibini yenerek başpehlivan unvanını alan İsmail Balaban'ı telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, altın kemerin bu yılki sahibi olan Balaban'a başarılarının devamı dileğinde bulundu.
Erdoğan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final müsabakasının tamamlanmasının ardından Balaban'a bir tebrik telgrafı da göndermişti.
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