Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" ilan edilmesi teklifini yanıtladı. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, paylaşımında, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer verdi.

AĞAÇ EMOJİLERİ DE KULLANILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ve ağaç emojilerini de kullandı.

"GENÇLERİN VE YÜZ BİNLERİN SESİ OLDUĞUNUZ İÇİN MİNNETTARIZ"

Teklifin sahibi, Erdoğan'ın yanıtı üzerine, hesabında sabitlediği paylaşımında, Türk bayrağı, ağaç ve gücü simgeleyen emoji ile "Sayın Cumhurbaşkanım, çağrımıza yanıt verdiğiniz için çok mutlu olduk. Gençlerin ve yüz binlerin sesi olduğunuz için minnettarız" sözleriyle Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

"GELECEK NESİLLERE YEMYEŞİL BİR ÜLKE BIRAKALIM"

Abdullah Enes Şahin, Twitter'da "Bir fikrim geldi. Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım" paylaşımında bulunmuştu.