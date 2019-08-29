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Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı 30 Ağustos mesajında "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta, Doğu Akdeniz'de tüm tuzakları bozmaya kararlıyız"dedi

GÜNDEM 29.08.2019, 21:50 Enes Subaşı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti;

Suriye’nin kuzeyinde, Irak’ta ve Doğu Akdeniz’de ülkemize karşı kurulan tüm tuzakları bozmaya kararlıyız. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için, canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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