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Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM 17.08.2019, 16:19 Melike Temir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz."

#recep tayyip erdoğan #17 AĞUSTOS #cumhurbaşkanı
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