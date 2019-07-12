Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya’da denizde boğulma tehlikesi geçirmiştii!...
Alanya’da denizde boğulma tehlikesi geçirmiştii!...
  1. ASAYİŞ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479