Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Sudan'daki darbe için sert tepki!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile ortak basın açıklaması yaptı.

SUDAN'DAKİ DARBEYE SERT TEPKİ

Sudan'da yaşanan askeri darbeyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yazık ki bu dünya garip bir dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin, darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını hep görüyoruz. Bu konuda nasıl iş tuttuklarını da görüyoruz. Nasıl sandıkla gelenleri ipe götürdüklerini de görüyoruz.

Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir.Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir." dedi.

"AFRİKA'YA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ"

Afrika ülkeleriyle ilişkilere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz. Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim için hiçbir değeri yoktur.

Afrikalı dostlarımız kendi sorunlarına yine kendi hassasiyetleri, kendi dinamikleri çerçevesinde çözüm üretecek birikime fazlasıyla sahiptir.

İlişkilerimizi daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. 62 milyon dolarlık ticaret hacmi istenilen düzeyin çok ama çok altıdadır. Bu miktarı arttırma görüşümüzü teyit ettik. 200 civarı Burkina Faso'lu öğrenci ülkemizde okumakta. Bundan çok memnunuz.

Terörle mücadele alanında karşılıklı işbirliğimizi ve ortak irademizi yeniledik. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yanımızda olan Burkina Faso'nun desteğine özellikle güveniyorum.Burkina Faso ile suçluların iadesi anlaşmasını da en kısa sürede yapacağız. "