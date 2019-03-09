Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunun adı olsa olsa edepsizliktir

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ mitinginde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şehit Fethi Sekin'i ana ocağında rahmetle yad ediyorum. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. 31 Mart'ta iftiracı müptezellere ahlak, dersi insanlık dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ var. Bu meydanda yalan yok, iftira yok, bu meydanda sadece aşk var, samimiyet var. Bu meydanda zillet yok, sadece beka var, bağımsızlık, milli gurur var. Bu meydanda gerektiğinde bölücüleri demir yumruk olup ezen yiğitler var. Bu meydanda kutuplaşma değil, sadece kardeşlik var. Türkiye'nin en sancılı dönemlerinde Gakkoşlar dualarıyla bizim yolumuzu aydınlattı.

BİZİM İÇİN KADINLAR GÜNÜ HER GÜNDÜR

Dün malum Dünya Kadınlar Günü’ydü. Ama bizim için Dünya Kadınlar Günü bir gün değildir. Dünya Kadınlar Günü, bunların, batının bir anlayışıdır. Bizim için kadınlar günü her gündür. Niye? Ana yoksa insan yok, ana varsa insan var. Sevgililer sevgilisi peygamberimiz ne buyuruyor? “Cennet annelerin ayakları altındadır” diyor. Ana var mı? Var.

Siyaset gönülleri buluşturmak için yapılır. Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırma aracı haline getiriyorsa PKK'nın desteklediği HDP gibi. Onlar bu millete ihanet içerisindedir. Bu millet yalanlarıyla, iftiralarıyla siyaseti kirleten, lekeleyen çok kifayetsiz görmüştür. Siyasette yalancının mumu en fazla seçime kadar yanar. 40 yıllık siyaset hayatımız boyunca her türlü siyasetçi tipini gördük. Milletin emanetini koruyanları da ihanet edenleri de gördük.

HİÇ OLMAZSA KILIÇDAROĞLU'NUN DA BİR HAYRI OLUR

Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Ben Kılıçdaroğlu'na açtığım davaları kazanıyorum. Man adası diye bir şey tutturdu. Ondan da 2,5 milyon kazandık. O parayı aldığımda onu Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Hiç olmazsa Kılıçdaroğlu'nun da bir faydası olur.

Milletimizin desteğiyle bu tiplerin hepsini son 17 senede 14 kez sandığa gömdük. Ne dediler 'Muhtar bile olamaz.' Bize ömür biçenleri hezimete uğrattık. Allah'ın izniyle sandığa gömdük. Bu millet hakarete, yalana asla izin vermez. Benim milletim esere projeye oy verir. Bu millet kendini hafife alanları, milletin aklıyla alay edeni er ya da geç ama mutlaka sandığa gömer.

KANDİL'İN MIZIKACILARI BİZE SALDIRIYOR

Biliyorsunuz CHP’nin başındaki zatın yalanlarıyla uğraşıyoruz. CHP Genel Başkanı’nın akşam başka, sabah başka yalanlarıyla uğraşmaktan bıktık. Atalarımız ne diyor? “Üzüm üzüme baka baka kararır” diyor. Bay Kemal’in yalan furyasına son günlerde ittifak ortakları da katıldı, hanımefendi de katıldı, diğeri de katıldı. HDP’li Eş Başkanlar bir taraftan, hanımefendi bir taraftan sürekli iftira. Dağdan aracılarla pusula geliyor, emir geliyor, direktif geliyor, hemen ertesi gün Kandil’in mızıkacıları bize saldırıyor.

Denizli’de ortak miting düzenliyorlar, millete projelerini, eserlerini, yaptıklarını ve yapacaklarını anlatacakları yerde bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. Denizlili kardeşlerimizi, “Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlililer” diyerek selamlıyor. Ertesi gün tezgahı Aydın’da “Cumhurbaşkanının terörist dediği Efeler” diyerek devam ettiriyor. Anlaşılan bu mızıkacılar, önümüzdeki 21 gün boyunca gittikleri her şehri, her bir vatandaşımızı teröristler diye selamlayacaklar. Şaka bahanesiyle, önlerine çıkan herkese terörist damgası vurmaya, benim milletime hakarete devam edecekler. İnşallah Elazığ’a geldiklerinde bu hataya burada da düşmezler.

BUNUN ADI EDEPSİZLİKTİR

Denizli’deki, Aydın’daki rezaleti inşallah burada tekrarlamazlar. Şehitler, gaziler, yiğitler, kahramanlar otağı Elazığ’da inşallah sizleri teröristler diye selamlamazlar. Çünkü tıpkı Denizlili, Aydınlı kardeşlerimiz gibi Gakkoşlar da hassastır. Kandil’in mızıkacıları şakalaşacak, komiklik yapacak, gülecek eğlenecek diye terörist yaftasına benim Gakkoşlarım tahammül etmez. Gakkoş’a şakadan da olsa terörist denmez. Aydınlı Efelere, Maraşlı Edelere, Karadenizli Uşaklara, Erzurumlu Dadaşlara eğlence olsun diye terörist denmez. Bunun adı şaka değil, komiklik değil. olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir.

HANIMEFENDİNİN KAÇACAK DELİĞİ DE YOK

Elbette biz bunların şaka diyerek paçalarını sıyırmaya çalıştığı iftiralarla, bühtanlarla şu anda mahkemeye verdim. Mahkemede hesaplaşacağız. Oradan da bir şeyler muhakkak gelecek. Fakat, hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız, onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara 31 Mart’ta sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet, bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek. Kardeşlerim işte muhalefet bu, muhalefetin seviyesi, kapasitesi, çapı bu. Bunlardan ne köy olur ne de kasaba.

Bunların ne size hizmet gibi bir derdi ne de Türkiye’nin geleceğiyle ilgili bir projeleri var. Bunların ne siyasette dürüstlük gibi bir değerleri ne de ülkemizin bekası gibi bir hassasiyetleri var. Bunların tek hedefi koltuklarını korumak, çıkarlarını korumak, rant kapısı olarak gördükleri 3-5 belediyeyi korumak.

Bunların gayesi bize hakaret ederek, bölücü örgütün uzantılarıyla girdikleri ittifakı gizlemek. Hatay’da bize saldırıyorlar. Ne diyor? “Oy yoksa hizmet de yok, o yoksa yol da yok.” Kim diyor bunu? Böyle bir belediye başkanından hanımefendi niye bahsetmiyorsun. Böyle siyaset olur mu? Böyle belediye başkanlığı olur mu? Sana oy verene hizmet edeceksin, oy vermeyene vermeyeceksin öyle mi?

AK Parti iktidarları olarak biz, milletvekili çıkardığımız yere de hizmet götürdük, milletvekili çıkaramadığımız yere de hizmet götürdük.