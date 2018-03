Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘boşuna heveslenmeyin’ deyip resti çekti!

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



Türkçe, dünyanın en kadim dillerinden biridir. Türkçe en azından ilk yazılı metni Orhun Abideleri ile gücünü ve yaygınlığını ispatlamış bir dildir. Dilimizin siyasi tartışmaların tarafı haline getirilmiş olmasını yakın tarihte yaşadığımız en ciddi sıkıntılardan biri olarak görüyorum. Dil devrimi adı altında Türkçemiz, tatsız, tuzsuz, ruhsuz kelimelerin tasallutu altına sokularak kadim medeniyet ile arasındaki bağ kopartılmaya çalışılmıştır. Bizim aslında damarlarımız kesilmiştir. Bir milletin siz dil noktasında bu damarı kestiğiniz anda dedesi ile arasındaki bağı kesmiş oluyorsunuz.



"TÜRKÇEMİZDE YENİ BİR BOZULMA SÜRECİ YAŞIYORUZ"



Bu cinnet dönemini geride bıraktığımıza inanıyorum. Kadim Türkçe'nin önemli bir zenginliği olarak gördüğümüz Osmanlı Türkçesi'nin okullarda öğretilmesini önemli bir adım olarak görüyorum. Türkçemizde internet ortamı başta olmak üzere pek çok mecrada yeni bir bozulma süreci yaşıyoruz. Bu konuda aileden, okula, basın yayın kuruluşlarından iş dünyasına kadar herkese düşen önemli görevler var. Tabelalarda, konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı tahammül sınırlarını aşan boyuta ulaşmıştır. Tabii, sayın Cumhurbaşkanı siz ne işe yarıyorsunuz diyeceksiniz.



"'SÖZ' DİYOR, BİR AY SONRA YİNE LEŞ GİBİ SİGARA KOKUYOR"



Sigara konusunda da kampanya başlatmıştık. En yakın arkadaşlarımız dahi konuşuyoruz, konuşuyoruz, söz diyor, bir ay sonra yine afedersiniz leş gibi sigara kokuyor. Gençler sizleri çok seviyorum. Okulların önünde elinde sigara gördüğüm zaman kahroluyorum. Ciğerlerini, kalbini adeta tehdit ediyor. Buna fırsat vermeyin. Allah'ın bizlere emameti olan bu vücudu hep beraber kullanalım. Kızlar, siz zaten içmiyorsunuz biliyorum.



"ŞİMDİ EVLER BİLE ADETA CAFE HOUSE OLDU"



Türkçe dışı tabelalar gördüğüm mekanların sorumlularına bu isimlerin değiştirilmesini, bugün sesleniyor ve tavsiye ediyorum. İnternet cafe. Cafe. Bizim kıraathanemize ne oldu? Vardı ya bizim kıraathanemiz. Kumar oynama yeri değildir, okuma yeridir. Okuma yeridir. Oralarda hem kitaplarımızı okuyalım, hem çayımızı hem kahvemizi içelim hem de okula gidelim. Şimdi evler bile adeta cafe house oldu. Böyle şey olur mu? Bu konuda arzu ettiğim hassasiyeti henüz göremediğimi de ifade etmeliyim. Bu işin de üstesinden el birliği ile geleceğiz, bunu başaracağız.



17-25 Aralık'ta yargı ve emniyet teşkilatları ile sinsi bir darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Dik duruşumuzla bu sinsi saldırıyı boşa çıkardık. Ardından 15 Temmuz gecesi bir daha asla yaşamayacağımızı varsaydığımız türden bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. FETÖ mensupları Pensilvanya'dan aldıkları talimatla, uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla ülkenin meşru yönetimini devirmek üzere harekete geçtiler. Bu defa daha önceki darbelerin hiçbirinde görülmemiş bir hadise yaşandı. Şahsım böyle bir darbe girişimini asla kabul etmedim ve tüm devlet mekanizmalarını harekete davet ettik, milletimi de meydanlara, caddelere davet etmek sureti ile o engin feraseti ile milletim bunu atlattı. O gece liseli gençlerimiz de meydanlardaydı. Onlar da bu darbeye karşı koydu. Cep telefonu aracılığıyla televizyon kanallarını kullanarak milletimizle buluştuğumuz an darbe teşebbüsünün ortadan kaldırıldığı andır. İstanbul'a indik ve havalimanında bizi karşılayan on binlerce milletimle birlikte darbecilere karşı tarihi bir meydan okuması yaptık.



Milletimiz tüm fertleri ile gerçekten destan yazmıştır. Şimdi de liseli öğrencilerimiz bu destanı denemeye, şiire, hikayeye dönüştürerek ebedileştiriyor. Türkiye'nin darbeler ve muhtıralar döneminin ardından doğan nispeten istikrarlı bir ortamında büyüyen sizlerin bu tür durumlarda ne yapacağı sorusu orta yaşın üstündeki büyüklerin zihnini zorluyor. 15 Temmuz'da gördük ki, özlerindeki kahramanlık ve cesaret ateşini yakabilmektedir. Bunu siz başarabiliyorsunuz. Üzerindeki kül savrulduğunda altından çıkan o kor ateş, bize ezanımızın, bayrağımızın, devletimizin bizatihi milletimizin güvencesi altında olduğunu göstermiştir.



Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmaya çalıştılar. Kimler? Teröristler. Bunlar oradan Hatay, Gaziantep, Kilis, Mardin, buralara tacizde bulunuyordu. 100 civarında havan biz harekata başladığımız ana kadar atılmıştı. Hep sabrettik artık dedik, yeter. Afrin Harekatı'nın talimatını verdik. Afrin Harekatı'nın talimatını verdik, teröristlerin hesabı farklıydı ama onlar şunu bilmiyorlardı; "Hesapların üzerinde bir hesap var, o da Allah'ın hesabı." Ve ne oldu? Tüm kuzeydeki o terör koridorunu temizlemeye başladık. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3525 oldu. Bu iş bitiyor bitecek, az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'na verilen destek milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan geri durmayacağının göstergesidir.



AVRUPA PARLAMENTOSU'NA AFRİN MESAJI



Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'le alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız isteniyormuş vs. Genişlemeden sorumlu bayan var. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz.



Bildiğiniz gibi 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Ah gençler. Biz nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometre kareden geldik. Bir zamanlar bizim bütün topraklarımız, işte Osmanlı 18 milyon kilometre kareydi. Sizlerden beklentimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet.



Gelirken Hakkari'de 10 tane teröristi etkisiz hale getirdik. Çıkmış Avrupa Parlamentosu da kara alıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Dürüst olun, dürüst.



Birilerinin gençlerimizi sürekli tenkit eden, küçümseyen tavrını asla doğru bulmuyoruz. Pırlanta gibi gençliğimiz var. Ben şahsen gençlerimize daha önce hiç olmadığı kadar çok güveniyorum. Gençlerimizin hepsini birer Fatih adayı olarak görüyorum. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u kuşattığı 21 yaşında dünyanın en gelişmiş topunu tasarlayabilen, 6 dili konuşabilen bir birikime sahipti. Sizler de bu düzeyi hedeflemelisiniz. Millet olarak destan yazıyor ama bunu edebi değere dönüştürmeyi sağlayamıyoruz.



Çanakkale, İstiklal Marşı şiirleri kıvamında şiirler bekliyoruz. Bu destanlarımızı gönüllere nakşedecek hikayeler, romanlar, senaryolar bekliyoruz.