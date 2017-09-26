Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’ye yüklendi. İşte Erdoğan’ın mesajlarından satır başları:

BURAM BURAM FIRSATÇILIK: Bölgemizdeki krizler ve çatışmalar, Kuzey Irak ve Suriye’de atılmakta olan yeni adımlarla daha da içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Kuzey Irak’taki Bölgesel Yönetimin referandum kararı, ülkenin içinden geçtiği durum göz önüne alındığında buram buram fırsatçılık kokan bir girişimdir.

YOK HÜKMÜNDE, GAYRİMEŞRU: Kimse bizden sınırlarımızın hemen yanı başında, 350 kilometre, yeni bir kriz ve çatışma alanı oluşmasına göz yummamızı bekleyemez. Bu konudaki tavrımız açıktır. Buna rağmen yapılan ve Irak’taki cari hukuka da uygun olmayan referandumun, sonucuna bakmaksızın yok hükmünde kabul ediyoruz, gayrimeşrudur diyoruz.

MAKARAM SARI BAĞLAR: Irak’ın toprak bütünlüğü ve toplumsa birliği doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. Dün akşam İran Cumhurbaşkanı ile görüşmem oldu, uzunca görüştük. Bir defa Irak’ın federal yapısı bunların yaptığı referandumu kabul etmiyor, anayasa mahkemesi gerekli kararını zaten verdi. Boşu boşuna, makaram sarı bağlar, kız oynar gelin ağlar, yaptığı iş bu (Erdoğan ardından salonda bulunan tercümanlara “Tabi tercümeyi doğru yapamadınız biliyorum ama” dedi).

TSK BOŞUNA SİLOPİ’DE DEĞİL: Siyasi olarak, ekonomik olarak, ticari olarak, güvenlik noktasında bütün adımları atıyoruz, atacağız. Silopi’de boşuna şu anda Silahlı Kuvvetler orada gerekli adımları atmadı. Taviz yok. Şu anda İran, aynı durumda. Aynı zamanda Hava Kuvvetlerimiz aynı durumda ve sınırlarda sadece Irak tarafına geçişe müsaade var, bu hafta içerisinde diğer tedbirleri de hemen açıklayacağız ve o adımlar da atılacak.

GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPANACAK: Artık giriş-çıkış, bunlar da kapatılacak. Farklı tedbirlerimiz var, ayrı. Onları da ayrıca devreye sokacağız ve bütün bunlarla birlikte bundan sonra Kuzey Irak Yerel Yönetimi, bakalım petrolünü hangi kanallarla nereye akıtacak veya nereye satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti.

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ: Bir gece ansızın gelebiliriz. Biz adımlarımızı kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz ve Kuzey Irak Yerel Yönetiminin bir defa bu adımdan geri adım atması şart. Olmazsa olmaz. Federal devlet, zaten kesinlikle kabul etmiyor. Meclis, aynı şekilde kabul etmiyor. Tabii aynı şekilde Suriye’de de bir veya birden fazla terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz. Bunu Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaptık. Şimdi burada da bu tür gelişmeler müsaade etmemiz mümkün değil.

HEPSİ KURU BİR RÜYA: Siyasetin ve diplomasinin üzerinde bir öneme sahip olan Irak ve Suriye konusunda ülkemiz için tehdit oluşturan konularda, gerektiğinde kullanmaktan çekinmeyeceğimiz tüm opsiyonlar, seçenekler önümüzdedir, masa üzerindedir. Suriye’de, Cerablus, Rai, Rabık, El-Bab, buraya kadar uzanan o 2 bin km alanı nasıl DEAŞ’tan temizlediysek, Şimdi aynı amaçla yeni bir adım daha atıyoruz. Gerektiğinde de Irak’ta bu tür adımları atmaktan geri durmayacağız. Öyle Kuzey Suriye’de PYD, YPG, oralarda devlet kuracaklarmış... Bunların hepsi onlar için kuru bir rüya.