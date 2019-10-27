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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor" dedi.

GÜNDEM 27.10.2019, 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan şunları ifade etti:

"DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim"

Ayrıntılar geliyor...

#recep #tayyip #Erdoğan #DEAŞ #Bağdadi
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