Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor" dedi.
GÜNDEM 27.10.2019, 19:23
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan şunları ifade etti:
"DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim"
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