Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan DEAŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan şunları ifade etti:

"DEAŞ elebaşının öldürülmesi terörizmle ortak mücadelemizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en ağır bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor. İttifak ruhu çerçevesinde terörizme karşı kararlı bir mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğine eminim"

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