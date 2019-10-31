Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ata'nın huzurunda! İşte ilk sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Tören kapsamında Atatürk'ün huzurunda Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik" dedi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimizin ilanının 96'ncı yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'deki törene katıldı. Aslanlı Yolun ardından Atatürk'ün mozelesine çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şu mesajları paylaştı:
Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıaliniz ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde, kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
9 Ekim'de başlattığımız ve başarılara imza attığımız Barış Pınarı harekatıyla Suriye sınırı boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik.
Ruhun şad olsun.
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