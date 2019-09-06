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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışında konuştu.

GÜNDEM 06.09.2019, 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışında konuştu
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Cami 26 metre çapında, 21 metre yüksekliğinde merkezi kubbeye sahiptir. 3 katlı yapı görünümünde olup.Sade bir yapı olarak içeride ibadet esnasında bunu yaşama imkanı buldum.Ana ibadet mekanı normal saf düzeninde 2750 kişiliktir, avlusuyla 4 bin kişiye çıkmaktadır. Güçlü bir akustiğe sahiptir.Hat yazıları hem anlamları, verdiği mesajlar itibariyle mimari bütünleşmeyi ortaya koymaktadır.

#Cami #sade #hat
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