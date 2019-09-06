Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışında konuştu

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



Cami 26 metre çapında, 21 metre yüksekliğinde merkezi kubbeye sahiptir. 3 katlı yapı görünümünde olup.Sade bir yapı olarak içeride ibadet esnasında bunu yaşama imkanı buldum.Ana ibadet mekanı normal saf düzeninde 2750 kişiliktir, avlusuyla 4 bin kişiye çıkmaktadır. Güçlü bir akustiğe sahiptir.Hat yazıları hem anlamları, verdiği mesajlar itibariyle mimari bütünleşmeyi ortaya koymaktadır.