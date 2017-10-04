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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası başladı

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası başladı

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası başladı
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MUĞLA'DA, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi  ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47  sanığın yargılanmasına devam ediliyor. 
 
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki  yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmaya,  sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
 
Şehit polis Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat ile annesi Güzel Eker  ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıklara son sözleri  sorulacak.
 
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu  iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasa'yı ihlal", "yasama  organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi  olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği  kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye  teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden  yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde  silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine  görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme",  "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma"  suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.
 
Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37  asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FetöDarbe TeşebbüsüSuikast GirişimiMuğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi
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