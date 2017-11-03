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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '55 teröristi etkisiz hale getirdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerin kanının yerde kalmayacağını belirterek gerçekleştirilen operasyonlarda 55 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '55 teröristi etkisiz hale getirdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlerin kanının yerde kalmayacağını belirterek gerçekleştirilen operasyonlarda 55 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

03 Kasım 2017 Cuma 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '55 teröristi etkisiz hale getirdik'
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan şehitlerin kanının yerde kalmayacağını belirterek, "Dün Şemdinli'de şehit düşen askerlerimize ve güvenlik korucularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bir acıyı da ayrıca ifade etmek istiyorum. Ahmet Alp Taşdemir bu sabah Diyarbakır'da şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 55 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.
"BUGÜNE KADAR YEMEDİKLERİ DARBENİN ÇOK DAHA FAZLASINI YİYECEKLER"

Şu anda İHA'larımız, SİHA'larımız ve F-16'larımız operasyonlarına devam ediyorlar, sayı daha da artacak. Şehidimizin kanını yerde koymayacağız dedik. Terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Biz vatandaşımız tırnağını dahi, teröristlerin topuna birden değişmeyiz. Nerede ne var, anında üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Silahlı ve silahsız İHA'lar başta olmak üzere terörle mücadele yöntemimizi baştan sona değiştirdik. Bölücü terör örgütüne çukur eylemlerini başlattığı 2015 temmuzundan beri öyle büyük darbeler uğrattık ki örgüt tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.  

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanTerörist
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