Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı

CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddeleri uyarınca, Mütevelli Heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine; Antalya AKEV Üniversite si Rektör lüğüne Prof. Dr. Hayati Aktaş’ı, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Peyami Çelikcan’ı, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı’yı, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tevfik Tezcaner’i atamışlardır” denildi

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