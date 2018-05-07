Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: Sandıkların galibi Erdoğan olacaktır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, bürokrat, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve bazı eski siyasetçilerden oluşan heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ofisinde kabul etti. Burada ki konuşmasında, "Abidikgubidik' siyaset içinde itibarsız bir şekilde üç vakti bile tamamlama garantinizin olmadığı bir ömürde bir de bakarsınız ki siyasetin çöplüğünde yerinizi alırsınız" diyen Topçu, şunları kaydetti:



"Davası, aynı zamanda bir gayesi olanlar için, hayatın merkezinde, insan ve de inandığı değerler vardır. Siyaset, ilkeler, ülküler ve değerler manzumesi çerçevesinde, insanımızın ve insanlığın mutluluğu, devletin, milletin, vatanın dirliği ve birliği, aynı zamanda da dünyanın selameti için yapılırsa değerlidir. Aksi halde, ilkesiz, ülküsüz, kıblesiz, 'ben' merkezli ikbale matuf siyaset usulü ile, 'abidikgubidik' siyaset içinde itibarsız bir şekilde; üç vakti bile tamamlama garantinizin olmadığı bir ömürde birde bakarsınız ki siyasetin çöplüğünde yerinizi almışsınız" dedi.



'MİLLETİMİZİN ŞÜPHELİ BULMASI OLAĞANDIR'



Ayrı ayrı siyasi mahalledekilerin nedeni bilinmeden bir gece vakti bir araya geldiklerini söyleyen Topçu, "Aynı siyasi iklimin mahallesinde ama farklı sokaklarda oturanların, devlet, millet, vatan noktasında 'yar başı' tabir edilen durumlarda siyaseti teferruat görüp bir araya gelmeleri hem görev hem de anlaşılır bir siyasi tavırdır; ama birbirine benzemez farklı siyasi iklimlerin, yani siyahla beyaz kadar ayrı iddiası olanlar, ayrı ayrı siyasi mahalledekilerin bir gece vakti abidikgubidik, ilkesiz umdesiz nasıl, niçin ve nedeni tartışmalı, kendilerinin dahi adını koymakta zorlandığı siyasi birlikteliklerini, sarmaş dolaş, şaibeli partnerliklerini milletimizin şüpheli bulması çok olağandır" diye konuştu.



'SİYASET YAPMADAKİ ESAS GAYE RIZA-YI BARİ OLMALI'



Siyaset yapmaktaki asıl gayenin Hakk’ın rızasını kazanmak olduğunun belirten Topçu, şunları kaydetti: "Siyaset yapmadaki esas gaye 'Rıza-yı Bari'ye muhatap olabilmek olmalıdır. Neticede, siyaset yolu ile insana hizmeti seçenlerin hedefi ebedi yolculuğa çıkarken imam efendinin 'razı mısınız' sorusuna, 'razıyız' cevabını vereceklerin sayısını çoğaltmak olmalıdır. Aklı selimin tespiti şudur. Ordularımız sınır ötesi operasyonda, ülkemize karşı birçok konuda cephe açılmış durumda, devlet - millet İstiklal ve istikbal mücadelesi verirken, tam da bu arada birbirine benzemezler 'allem kullem' peşinde. İrfan ve feraset sahibi milletimiz, bu şüpheli gördüğü siyasi senaryoları ve projeleri yerli ve milli görmüyor."



'SANDIKLARIN GALİBİ CUMHURUN ADAMI ERDOĞAN OLACAKTIR'



Açıklamasında, 'Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir' diyen Topçu, "Çarşıda, pazarda, kahvehanede ki halkımızın gördüğü ve tespit ettiği kararı şudur. İçeride, dışarıda kim hangi siyasi kumpasın içinde olursa olsun birbirine benzemezler, hangi proje için hangi çatıların altında ne yaparlarsa yapsınlar, 24 Haziran'da milli irade bu birbirine benzemezlerin ikbali için, kendi geleceklerinin teminatı olan bu siyasi istikrarı bozdurmayacaktır. Millet kararını vermiş, çatlasalar da, patlasalar da bütün güvendiklerini yanlarına alsalar da; 24 Haziran akşamı açılacak sandıkların galibi Cumhur İttifakı ve Cumhurun Adamı Recep Tayyip Erdoğan olacaktır" diye konuştu.