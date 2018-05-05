Cumhurbaşkanı adayı olan İnce'ye ikinci müjde

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı Muharrem İnce 54 yaşında dede oluyor. Muharrem İnce'nin geçen yıl evlenen oğlu Salih Arda İnce ve İdil Göknil Işıklar çiftinin bebek beklediği öğrenildi.
CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için dün resmen aday gösterdiği Muharrem İnce ve ailesi mutlu bir haber daha aldı.
MUHARREM İNCE DEDE OLUYOR
Çağdaş Ses'in haberine göre Muharrem İnce'nin geçen yıl evlenen oğlu Salih Arda İnce ve eşi İdil Göknil Işıklar'ın bebek beklediği öğrenildi.
DÜĞÜNDE MENDİL SALLADIĞI GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULMUŞTU
Muharrem İnce'nin oğlunun düğününde elindeki kasketi, mendili sallayarak sergilediği danslar çokça konuşulmuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.