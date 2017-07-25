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Cumhurbaşkanı 255 gazeteciye ev hediye edince..

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 22 Temmuz Ulusal Basın Günü kapsamında 255 gazeteciye daire hediye etti

Cumhurbaşkanı 255 gazeteciye ev hediye edince..

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 22 Temmuz Ulusal Basın Günü kapsamında 255 gazeteciye daire hediye etti

25 Temmuz 2017 Salı 09:54
Cumhurbaşkanı 255 gazeteciye ev hediye edince..
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XALG Qazeti gazetesinin haberine göre, Bakü'de yaptığı konuşmada Aliyev, "Yetkililer, ifade ve basın özgürlüğünün işlerinde kusur yapmalarına izin vermeyeceğini biliyor. Bu yüzden gazeteciler benim yardımcılarım" dedi.
"Size bu yüzden müteşekkirim."
Başka bir etkinlikte Aliyev, Azerbaycan'da basın özgürlüğünün 'tamamen sağlandığını' söylemiş ve ülkede basın üzerinde kısıtlamalar olmadığını ifade etmişti.
Ancak ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, farklı bir manzara sunuyor.
Freedom House 'Dünyada Özgürlükler Raporu'nda Azerbaycan'da basını 'özgür olmayan ülkeler' sınıflandırmasına alıyor.
Azerbaycan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün 2017 Dünya Basın Özgürlüğü listesinde ise 180 ülke arasında 162'inci sırada yer alıyor.
Hediyeye tepkiler
Hediye olarak ev alanlar arasında olan hükümet yanlısı Haqqin internet sitesinin genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü ve sahibi, "Cumhurbaşkanına müteşekkiriz ve umarız meslektaşlarımız da yeni inşa edilecek dairelerden nasiplenirler" dedi.
Ancak başka gazeteciler bu hediyeyi onaylamıyor.
Araştırmaları nedeniyle tutuklama ve tacize maruz kalan gazeteci Hatice İsmailova, 'Arzularına yenik düşmeyerek, rüşvet olarak daire kabul etmeyen gazetecileri' tebrik etti ve "Sizin eviniz kalbimizde" dedi.
Gazeteci Kemal Ali ise "Bedava daire diye bir şey yoktur. Bu hediyeleri kabul edenler ne tür ahlaki yükümlülük taşıyacaklarının farkındalar" dedi.
Ulusal Basın Günü, Azeri dilinde yayınlanan ilk gazete olan Akıncı'nın 1875'teki çıkış tarihini esas alıyor.
Azerbaycan'ın bir önceki Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, her yıl düzenli olarak yapılan kutlamaları 2010 yılında başlatmıştı.
Halefi ve oğlu İlham Aliyev, daha fazla gazeteci için bedava ev inşasını da onay verdi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün dış mahallelerindeki tek odalı bir evin fiyatı ortalama 84 bin 300 manat (175 bin Türk Lirası).
Bu, gazetecilerin aldığı ilk hediye değil. Hükümetin gazetecilere ilk kez daireyi 2013 yılında verdiği kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanAm Aliyevİlham Aliyev
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