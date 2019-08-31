Cuma namazı hutbesinde Atatürk'ün adı geçmeyince ortalık karıştı

ESKİ MHP milletvekili Sinan Oğan'ın Twitter'dan paylaştığı, 30 Ağustos günü kılınan cuma namazına ait olduğu iddia edilen görüntülerde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na dair konuşma yapan cami imamı, hutbe esnasında Atatürk'ün adını anmayınca cemaat arasında tartışma çıktı. Görüntülerde, vatandaşların bir kısmı camiyi terk ederken, diğer grup camiyi terk edenlere tepki gösteriyor. İmam, vatandaşları yatıştırmaya çalışırken "Aziz kardeşlerim, istirham ediyorum. Ben gönderilen hutbeyi okumakla mükellefim" şeklinde konuşuyor. ESKİ MHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ Eski MHP milletvekili Sinan Oğan, görüntüleri paylaştığı Twitter adresinde Diyanet İşleri Başkanlığına tepki göstererek, "Cumhuriyet tarihi boyunca böyle rezil bir görüntü olmamıştır! Camilerimizi, Cami cemaatimizi düşürdüğünüz duruma bakın! Ey Diyanet, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin adının hutbelerden çıkarılması için nasıl bir kin içindesin? Vergimden hakkına düşen maaş haram olsun!" şeklinde konuştu.