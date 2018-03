Cuma namazı çıkışı İsrail protestosu

İSTANBUL Beyazıt Meydanı'nın yanı sıra yurt genelinde de pek çok ilde de cuma namazları sonrası İsrail protesto edildi. Uşak, Aydın, Manisa ve Denizli'de de cuma namazı çıkışı bir araya gelen sivil toplum kuruluş üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini protesto etti.

DİYANET'TEN MESCİD-İ AKSA HUTBESİ

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Harem-i Şerif'in kapılarına yerleştirdiği elektronik metal arama detektörleri nedeniyle gerilim nedeniyle 1967 yılından bu yana ilk kez geçen hafta Cuma namazının kılınamamasına tepki amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan hutbe de tüm camilerde okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Tükenmeyen Hüznünüz: Kudüs ve Mescid-i Aksa' başlıklı hutbede Hz. Muhammed'in hadisinde Kudüs için, “Orası mahşer ve menşer, yani yeniden diriliş yeridir. Oraya gidin ve içinde namaz kılın. Çünkü orada kılınan bir namaz başka yerdeki bin namaza bedeldir" buyurduğu hatırlatılırken bu kentin 3 semavi dinin kıblesi olduğu vurgulandı. Tarihte 'Darü's-selam', yani barış ve huzurun merkezi olarak nitelendirilen Kudüs'ün uzun süreden bu yana mahsun, ilk kıblegah Mescid-i Aksa'nın yaralı olduğu belirtilen hutbede, “Kudüs, bugün her türlü tecavüze maruz kalarak barışın kenti olmaktan çoktan çıkmıştır. Her bir köşesinde insanlığın ortak izlerini, hatırasını barındıran kadim şehir, huzura hasrettir. Peygamberler diyarında her geçen gün müminlerin birliği, beraberliği, en kutsal değerleri hedef alınmaktadır. Masum insanlar acımasızca katledilmektedir. Müslümanların kendi camilerinde ibadet etmeleri zalimce ve barbarca engellenmektedir" denildi.Hutbede, bir mabedi ibadete kapatmanın hiçbir hukuki gerekçesi, hiçbir dini dayanağı, hiçbir insani yönü olamayacağı kaydedilirken, şu ifadeler yer aldı:

'İSLAM ÜMMETİ YENİDEN AZİZ ÜMMET OLMALI'

"Bugün kardeşlerimizin maruz kaldığı tüm felaketler, zulümler ve mağduriyetlerden alacağımız dersler vardır. Bir an önce ümmet bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Birbirimizin saygınlığını, haklarını ve kazanımlarını korumalıyız. İslam ümmetinin yeniden aziz bir ümmet olması için her birimiz olanca gücümüzle çalışmalıyız. Bizler, millet olarak tarih boyunca Kudüs ve Mescidi Aksa ile olan gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık, koparamayız."Cuma namazının ardından Avcılar Merkez Camii önünde Türk Gençlik Vakfı tarafından hazırlanan basın açıklaması okundu. Vakıf yöneticileri tarafından getirilen 50 kadar çocuk sık sık tekbir getirerek, 'İstanbul'dan direnişe bin selam', 'Kudüs bizimdir, bizim kalacak' diye slogan attı. Açıklamada İsrail'in tutumu sert dille eleştirildi.