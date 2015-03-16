Cuma günü 11.51'e dikkat!

20 Mart Cuma günü yaşanacak "Güneş Tutulması" hava koşulları uygun olduğu takdirde, Türkiye’nin her yerinden izlenebilecek. İzmir için tutulma 10.48’de başlayacak ve 12.55’de bitecek. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Evren; "Tutulma aslında Norveç’in açıklarındaki adalarda ’Tam Tutulma’ olarak gözlenecek. Avrupa’nın güneyine doğru indikçe tutulma, parçalı tutulmaya dönüşecek. Bu yüzden ülkemizden de ancak yüzde 40’ı kapanacak şekilde gözlenebilecek" dedi. Tutulma ortası, yani Güneş’in en fazla kapanacağı an 11.51’de olacağını söyleyen Prof. Dr. Evren; Güneş’in bunun da güneşin yüzde 40’ının kapanması şeklinde yaşanacağını anlattı. Prof. Dr. Evren, "Tutulmayı gözlemek için İzmir’deki meraklıları İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Havagazı Fabrikası’na bekliyoruz. 20 Mart Cuma günü saat 10.00-13.00 arası yapacağımız gözlem etkinliğinde, güneş filtreli teleskoplarla gözlem, söyleşiler, bilgi posterleri ve basit deneylerle tutulmayı canlı olarak aktaracağız. Eğer bulunduğunuz şehirde bir etkinliğe katılamazsanız ve çıplak gözle, çok çok kısa süreli bakacaksanız, koyu bir röntgen filmi veya koyu bir isli camla görme şansınız var. Ama bu bakış bir-iki saniyeden fazla olmamalı. Yoksa gözünüz büyük hasar görür" dedi.