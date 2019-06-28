Çukurca'da çatışma: 1 asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe üs bölgesinde çıkan çatışmada, Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) şehit oldu.

Çukurca'da çatışma: 1 asker şehit oldu
banner404

ÇUKURCA ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Üzümlü bölgesinde bulunan Altıntepe Üs bölgesine saat 01.00 sıralarında ateş açıldı. Açılan ateşte, Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım yaralandı. Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı da saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere kullanıldı: "Hakkari Çukurca'da, 28 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Serpil Doğulu: Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam
Serpil Doğulu: Oğlumu hiçbir zaman yalnız bırakmam
  1. MAGAZİN

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479