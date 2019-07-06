Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: AK Parti iktidarı zor toparlanır

YENİÇAĞ yazarı Murat Ağırel, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün evine giderek söyleşi yaptı.

Ağırel, Cübbeli Ahmet hakkında Halk TV'de Cüneyt Akman'ın hazırlayıp sunduğu 'Zamanın Ruhu' programında bir takım belgeleri kamuoyuna açıklamıştı. Ağırel, iddiaları sormak için Cübbeli Ahmet'in evine gitti. Ağırel, Yeniçağ'daki yazısında Cübbeli Ahmet'in evini şöyle tarif etti:" Oturduğu yeri tabi ki de yazamam ama çok lüks bir sitede çok lüks bir villada yaşadığını aktarabilirim. İçeri girdiğimde de dikkatimi ilk çeken şeyler el yazması Arapça tefsirler oldu. Ayrıca özel çerçevedeki Kabe örtüsü ve altın rengindeki -belki de altın- çerçeveye konulmuş Hz. Muhammed'in ayak izinin olduğunu gördüm."

Murat Ağırel'in "Cübbeli Ahmet"e sorduğu sorular ve yanıtlar şöyle:

- Cemaatlere, tarikatlara karşı biri olarak karşınızda bulunuyorum öncelikle bunu belirtmek zorundayım.İlk sorum şu; Porsche Cayenne marka aracınız var mı? Bu araca Erbakan Malkoç'un sahibi olduğu Dizayn VİP firmasında 50.000 EURO değerinde dizayn yapıldı mı? Bu aracın dizayn bedeli Vuslat Derneği yönetiminde bulunan Mahmut Polat tarafından imzalanan 5000 EUR tutarlı 10 parça senet ile mi ödendi?

- Ahmet Mahmut Ünlü: Porsche marka araç eşime ait. Babasından kalmadır. Kaza yaptık onu da bizim cemaatten birine sattık. Benim Mercedes Vito marka bir aracım var. Bahsettiğiniz dizayn koruma amaçlı yapıldı. Hakkımda istihbarat bilgileri olduğu için koruma amaçlı. Senetleri ben yeminli olduğum için imzalamadım. Uzun yıllardır cemaatimde olan iş adamı Mahmut Polat imzaladı.

- Vuslat Derneği sizin Lalegül TV'de yaptığınız programlar ile ilgili 01.01.2016 tarihinde 2 adet anlaşma yapıyor. Bir anlaşmaya göre sizin çıktığınız program için aylık 40 Bin TL reklam anlaşması, diğeri ise internet sitesi banner reklamı, inser dağıtımı, Lalegül dergisi kapaklarında reklamlar için 80.000 TL olmak üzere toplamda aylık 120 bin TL ödeneceğine dair bir anlaşma… Anlaşmayı imzalayan taraflar Lale Gül Medya adına Gürsel Yıldız, Vuslat Derneği adına ise Muhsin Keleş. Şahit olarak da Mahmut Polat. Nedir bu anlaşmalar? Dernek neden sizin programınıza sponsor oluyor? Dernek aylık 120 bin, yıllık 1.4 milyon TL parayı nereden buluyor?

- Ünlü: Benim bu ticaret hakkında bir bilgim yok. Siz dile getirince sordum Lalegül TV yetkilisi faturaları kesilmiş tarafınıza da verildi (verilen faturalar 2017 yılına ait). Kanal zor durumda. Ayakta kalabilmesi için bu tür sponsorluklar alıyor. Kadın reklamı, kadın sesi olan reklamlarda alamayınca zor durumda kalıyor tabi. Ben kitaplarımın telifini de kanala bağışladım öyle ayakta kalıyorlar. Şimdi benim programlara başka dernekler de sponsor oluyor. Bu doğal yaptıkları etkinlikleri tanıtıyorlar. Dernek parayı nereden buluyor bilmiyorum elbet valilik denetliyordur. Ben katıldığım hiçbir programdan ya da etkinlikten kuruş almıyorum.

Oğlunuz İngiltere de okumuş. Okuduğu dönem de Vuslat Derneği'nden 18.000 Sterlin alınmış ve oğlunuza gönderilmiş.

- Ünlü: Evet 18.000 Sterlin gönderildi ancak Vuslat Derneği'nden değil oğlum Ömer Ünlü tarafından gönderildi. Siz TV'den bahsedince baktırdım bir bankanın Seyit Nizam şubesinden gönderilmiş. Oğlum burada yanlış arkadaşlıklar edindi bizim de orada bir iş adamı arkadaşımız vardı önce onun yanına gönderdik sonra bir sebepten ayrılmak zorunda kaldı eve çıktı. Bu para da yıllık ev kirası bedeli.

Ahmet Bey Dekontu gördüm ancak tarihi ve şubesi benim sunduğum ile aynı değil. Benim sunduğum dekont Türkiye Finans Fatih Fevzipaşa Caddesindeki Şubeden Temmuz 2015 tarihli.

- Ünlü: Bundan bilgim yok

Peki, oğlunuz neden İngiltere'de okuyor? Hani İngiltere Emperyalist devlet, dinsiz ya, o açıdan soruyorum…

- Ünlü: Dedim ya yanlış arkadaşlar. Adnan Oktar da sordu niye Arabistan'da okumuyor diye. İngiltere'de okumadı Arabistan'a gitti zaten.

Yanınızda yani evinizde bulunan kişiler Vuslat Derneği'nde mi sigortalı?

- Ünlü: Yok benim yanımda Vuslat'tan kimse yok. Onlar Hay-Der'de sigortalı.

Peki Ahmet bey... Şimdi aracınızın içini yaptırıyorsunuz Vuslat Derneği'nin yöneticisi kefil oluyor, Programa çıkıyorsunuz Vuslat Derneği sponsor oluyor, oğlunuza para göndermek için Vuslat Derneği Sterlin alıyor ve gönderiyor. Bu bana normal gelmiyor. Vuslat Derneği sizi çok mu seviyor yoksa başka bir durum mu var?

- Ünlü: Benim herhangi bir bağım yok. Bir defa ziyaret ettim. Başka bir durum da yok.

AK PARTİ VE İMAMOĞLU AÇIKLAMALARI

Murat Ağırel yazısına şöyle devam etti: "Röportajın en can alıcı bölümü ise AK Parti ve Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamaları oldu.Seçimden önce Ekrem İmamoğlu için söylediği "Binali Beyi ben kaybettirdim diyen kimi kazandırdığını söylemiş oluyor haram işliyor" sözlerini açıklayan Cübbeli Ahmet, İmamoğlu hakkında, "Benim hedefim CHP ya da HDP seçmeni değildi. Saadet Partisi seçmeniydi. Onu da başardım. Yarı yarıya düşürdüm. Aslında daha çok düşürdüm ama Öcalan açıklaması sonrası MHP'liler boş atacağına Saadete oy attı" dedi. AK Parti'ye dair yorumu ise bence "radikal" bir tavır değişikliğini gösteriyor. Aynen aktarıyorum: "Yeni kurulacak partiler ne yapar bilemem Davutoğlu'nun Babacan ile birlikte hareket edeceğini düşünüyorum. Arkalarında Gül bey var zaten. AK Parti iktidarı biraz zor toparlanır."