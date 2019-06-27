Cübbeli Ahmet: İmam hatipleri açık tutmanın kime faydası var

İSMAİLAĞA Cemaati’nin önde gelen isimlerinden olan Ünlü, genç kitlelerin büyük oranda Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini belirtti. Ünlü’nün bu sonucun İmam hatip okullarının yaygınlaşmasına ‘rağmen’ ortaya çıktığını söylemesi dikkat çekti. “Bu gençlik nerde?” diye soran Ünlü, imam hatip okullarında ‘deizmin’ yaygınlaştığını savunarak, “dükkân zarar ediyorsa açık tutmanın manası yok” diye konuştu.

GENÇLER ATEİST OLUYOR

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na gençlerin verdiği desteğin yüzde 75 olduğunu belirten Ünlü, söz konusu gençler için, “deist oluyor, ateist oluyor veya islami derneklere, vakıflara, kurumlara, kuruluşlara düşman oluyor” yorumunu yaptı.

Ahmet Mahmut Ünlü, gençlerdeki bu değişim nedenlerinden biri olarak İlahiyat Profesörü Hayrettin Karaman’ı gösterdi. “Hayrettin Karaman ekolüne bir de Mustafa İslamoğlu ekolü geldi” diyen Ünlü, İlahiyatçı İslamoğlu’nun da ‘mezhepsizliğe’ katkı sunduğunu savundu.

EVRİM TEORİSİ

Evrimle ilgili tartışmalara da değinen Cübbeli; teoriyi destekleyen İlahiyatçıları, “Evrim teorisi Kur’an’a zıt ‘düşmeyen’ bir teori olarak sunuluyor” diyerek eleştirdi. Bir eleştiriyi de ‘deve sidiği şifalıdır’ diyenlere yönelten Cübbeli, tartışmanın gençliğin dinden soğumasına neden olduğunu belirtti.