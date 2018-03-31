Çorum’da 15 yaşındaki iki kız 1 haftadır kayıp!

ANNE Aynur Dede ve baba Şükrü Dede, kızlarının bir arkadaşı ile birlikte çıktığını ileri sürdü. Gülsen Akyol (15) ile birlikte eve dönmeyen iki genç kız ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Akyol’un ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu.
Sultan Nur Dede’nin babası Şükrü Dede, "Benim kızım eğitimini yarım bırakıp işe girmişti. Sabah kızım evden işe gidiyorum diye çıktı. Bir haftadır kayıp. Ben buradan kızımı görenlere sesleniyorum. Nerede olduğunu bilen varsa lütfen bize haber versin" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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