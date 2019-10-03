Çökme tehlikesi bulunan öğrenci yurtlarıyla ilgili sıcak gelişme!

26 EYLÜL'DE Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından hasar gören Avcılar'daki öğrenci yurdu binaları 6 Ekim'e kadar tahliye edilecek. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın, depremde hasar gören Veterinerlik Fakültesi'nin yıkılıp yeniden inşa edileceğini duyurdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın, 26 Eylül'de gerçekleşen 5,8'lik depremde hasar gören ve kolonlarında çatlaklar oluşan Veterinerlik Fakültesi'nin yıkılıp yeniden inşa edileceğini duyurdu.