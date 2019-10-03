Çökme tehlikesi bulunan öğrenci yurtlarıyla ilgili sıcak gelişme!
26 Eylül'de meydana gelen 5,8'lik depremde hasar gören Avcılar'daki öğrenci yurtları, çökme tehlikesi nedeniyle 6 Ekim'e kadar tahliye edilecek. Öte yandan İ.Ü. Cerrahpaşa Rektörü Aydın, Veterinerlik Fakültesi binasının yıkılıp yeniden inşa edileceğini duyurdu.
GÜNDEM 03.10.2019, 13:07
26 EYLÜL'DE Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından hasar gören Avcılar'daki öğrenci yurdu binaları 6 Ekim'e kadar tahliye edilecek. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın, depremde hasar gören Veterinerlik Fakültesi'nin yıkılıp yeniden inşa edileceğini duyurdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Nuri Aydın, 26 Eylül'de gerçekleşen 5,8'lik depremde hasar gören ve kolonlarında çatlaklar oluşan Veterinerlik Fakültesi'nin yıkılıp yeniden inşa edileceğini duyurdu.
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