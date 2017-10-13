‘Çok yetenekli, kaliteli öğrenciler hep gidiyor’

DİCLE Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu’na konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Prof. Dr. Karatepe, Türkiye’deki üniversitelerde bir zayıflama yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Karatepe, akademisyenlerin ekonomik sorunlar yaşadığını söyledi. Birçok akademisyenin kendisinden rektör olmak için yardım istediğini anlatan Karatepe, şunları söyledi:

“Üniversite hocalarının maddi durumu zayıftır. Maddi kaygı olmadan araştırmalarına, alanlarına, entelektüel faaliyetlerine odaklanamıyorlar. İkincisi, bizim insanımızın ben buna Türkiye adamı diyorum yönetme hevesidir. Sayın rektör karşımda oturuyor, onları kastetmiyorum. Kendimi de içine katıp genel konuşuyorum. Dünyanın bütün milletleri çalışsın, üretsin. Bırakalım bu Türkler de dünyayı yönetsin. İlla yönetecekler, bırakalım yönetsinler. Yönetmeyi çok seviyorlar. Bana gelip ‘Hocam rektör olmak istiyorum, yardım et’ diyor. Adam, dünyanın en iyi üniversitesinde okuyup onkolog olmuş. En iyi onkolog rektör olmak istiyor, içim cız ediyor. Ama Türkler ya işte, illa yönetsinler. Yönetmek işini çok seviyorlar. Entelektüel zayıflığın sebepleri, iktisadi durumun pek iyi olmayışı, zorunlu olarak ek işler yapıyorlar ve piyasaya yöneliyorlar. ”



Hoca olarak kalmak İstemİyorlar

İKTİSADİ durum zayıfladığı için en yetenekli öğrencilerin üniversitelerde kalmak istemediğini savunan Karatepe, “Ankara’da bir üniversitede kamu yönetimi başkanlığını yaptım. Yanımda hep iyi arkadaşlar vardı. Sonra bir şeyin farkına vardım, çok yetenekli, kaliteli, çok dilli olan arkadaşlar, bir iki yıl sonra gittiler. Oğlum nereye gidiyorsun diye sorduğumda; ‘bir İtalyan şirketinde iş buldum’ dedi. O çocuk bizde 3 bin liraya çalışıyordu. Gittiği yerde ise 20 bin lira alıyor. En iyileri bu şekilde gitti. Ankara’da müfettiştim, 5 bin lira alıyordum. Öğretim görevlisi oldum 3 bin lira maaş aldım” dedi.