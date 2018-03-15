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Çok sayıda muvazzaf asker hakkında flaş karar!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla merkezli 16 ilde Jandarma, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görevli 35’i muvazzaf biri KHK ile ihraç edilmiş askerler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Çok sayıda muvazzaf asker hakkında flaş karar!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla merkezli 16 ilde Jandarma, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görevli 35’i muvazzaf biri KHK ile ihraç edilmiş askerler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

15 Mart 2018 Perşembe 11:47
Çok sayıda muvazzaf asker hakkında flaş karar!
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FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 16 ilde 35’i muvazzaf birisi KHK ile ihraç edilmiş subay ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 
FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan gözaltı kararı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah eş zamanlı operasyonlar başlattı. Muğla merkezli ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum illeri yer alıyor. FETÖ silahlı terör örgütünün TSK yapılanması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı hakkında açıklamanın Muğla Emniyet Müdürlüğünce ileriki saatlerde yapılacağı açıklandı. 

Eski Yarbay tutuklandı 

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Cumhurbaşkanına suikast girişimi davası kapsamında KHK ile açığa alınan eski Yarbay Emin Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik düzenlenen suikast girişimi davası kapsamında Dalaman Deniz Hava Meydan Komutan Yardımcısı Yarbay rütbesindeki Emin Keskin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Muğla Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Cumhurbaşkanına suikast timinde görevli askerlerin kullandığı helikopterin Dalaman Deniz Hava Meydan Komutanlığından yakıt ikmali yapması olayına adı karışan Emin Keskin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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