Çok kritik Fırat Kalkanı açıklaması 

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 114'üncüsü gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türkiye'nin büyük bir mücadele içerisinde olduğunu anlatarak, "Terörle mücadelemiz hem kendi topraklarımız içinde hem de sınırlarımızın ötesinde bütün şiddetiyle devam ediyor. Bu nedenle de zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Dün maalesef Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde El Bab'ı kuşatan ve hakim yerlerini ele geçiren silahlı kuvvetlerimizin kahraman askerlerine alçak terör örgütünün pususu ve intihar saldırısı neticesinde 14 yiğit evladımızı şehit verdik, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve milletimize başsağlığı, gazilerimize acil şifalar Mevlam'dan niyaz ediyorum. Dünyanın baş belası terör, insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Terörle mücadele Türkiye'nin beka mücadelesidir, varlık mücadelesidir. Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliğinin daim olması adına verilen büyük bir savaştır. Birlik ve bütünlüğümüzü her zaman muhafaza edeceğiz. Terörün Türkiye'yi vesayet altına almasına asla izin vermeyeceğiz. Terör ve şiddet Türkiye'yi demokrasimizi ve hukuk yolundaki kararlılığımızı asla sona erdiremeyecek. Terör karşısında millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi sonuna kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı.





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