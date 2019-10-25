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Çok konuşulan hediyenin sırrı! Bakın hangi niyetle vermiş

MHP Lideri Devlet Bahçeli, kendisini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakan kaftanı hediye etmişti. Hakan kaftanı, eski Türk devletlerinde görevini layıkıyla yerine getiren ve başarılı bir şekilde hizmet edenlere verilirdi.

GÜNDEM 25.10.2019, 13:53
Çok konuşulan hediyenin sırrı! Bakın hangi niyetle vermiş
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RUSYA ve ABD ile başarılı diplomasi yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayağının tozuyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmiş bu ziyarette Bahçeli, Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etmişti. Herkes, ziyarete damga vuran bu hediyenin ne anlama geldiğini merak ediyordu. Konuyla ilgili Türkiye gazetesinde yer alan bir haberde Bahçeli'nin neden böyle bir hediyeyi tercih ettiği anlatıldı.

ÜZERİNDE SELÇUKLU MOTİFLERİ BULUNUYOR

Edinilen bilgilere göre, Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaftanı, eski Türk devletlerinde olduğu gibi devlet ve millet başı olarak görevini layıkıyla yerine getirdiği ve başarılı bir şekilde hizmet için verdi. Özel olarak yapılan kaftanının üzerinde Selçuklu motifleri bulunuyor.

"HÜKÜMDARLAR HÜKÜMDARI" ANLAMINA GELİYOR

Hakan kaftanı, Türk geleneklerinde 'Hükümdarlar hükümdarı' anlamına geliyor. 19. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan kaftanların üzerine cübbe, kürk ya da kapaniçe giyilirdi. Kaftanlar, giyen kişilerin toplumsal konumunu gösterir ve bunu renk, derece ve şeritleriyle belli ederlerdi.

#mhp lideri #devlet bahçeli #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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