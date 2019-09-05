Çok konuşulacak Yenikapı yorumu! Yeterli bulmadı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi yaptığı açıklamada belediyeye ihtiyaç fazlası yüzlerce araç kiralandığını öne sürmüştü. Dün gece Yenikapı miting alanında sergilenmeye başlanan yüzlerce araç "Bu araçlar o araçlar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"BİNİCİLERİNİ DE ÖĞRENMEK İSTERİM"

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken hükümete yönelik muhalif tutumuyla tanınan Fatih Portakal'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi. Paylaşımında bu araçların sergilenmesinin yeterli olmadığını ifade eden Portakal, "İhtiyaç dışı ise, tahsis edilen bu araçların binicilerini de öğrenmek isterim. Sadece sergilenmesi anlam ifade etmiyor. O yüzsüzleri yurttaş olarak öğrenmek isterim. Milletin parasını savuranlardan kime uzanırsa uzansın millet adına hesap da sorulmalı" ifadelerini kullandı.6,7 milyon takipçisi olan Fatih Portakal'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.