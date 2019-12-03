Çok konuşulacak Adil Öksüz çıkışı: Operasyonla karga tulumba alırız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek NATO zirvesi için Londra'ya hareket etmeden önce Esenboğa Havalimaı'nda bir basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir canlı yayında FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün yerini bildiklerini ifade etmişti.

"BELÇİKA'YA ALMANYA'YA KAÇIYOR"

Soylu'nun açıklamaları gündem olurken, Soylu'nun bu açıklamalarının sorulduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bakanımızın ifadesi aslında bu haddini bilmez kendini bilmez malum kişi bu ülkeden kaçmıştır ama sürekli olarak gittiği ülkelerin yönetimlerince koruma altına alınmıştır. Belçika'ya Almanya'ya kaçıyor vs... Buna benzer yüzlerce terörist buralarda yaşıyor. Bunların hepsini istedik, adreslerini vererek ama bu teröristleri yönetimler bize teslim etmediler. Edenler var, onları açıklıyoruz. İçişleri Bakanlığımız yapılacak operasyonla karga tulumba alır gelir mi o farklı konu, görürüz. Onu zamanla göreceğiz." açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Evvelsi gün Bir TV kanalının canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da deniliyor bunu teyit eder misiniz?" sorusuna şu yanıt vermişti: "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın. Nasıl PKK'ya, DHKP-C'ye biz izleme yapıyorsak aynısını FETÖ'ye de yapıyoruz. Ankesör ve büfe soruşturmalarında yüzde 40 etkin pişmanlık oldu."