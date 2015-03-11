Çocuklarını yurttan kaçırıp darp etti

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 6 ay önce Hasan H. yaşları 3 ile 4 olan çocuklarına kötü muamele yaptığı, bakmadığı gerekçesiyle polise şikayet edildi. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü aileye inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonrası ailenin çocuklara bakabilecek durumda olmadığı, çocuklara kötü muamele yaptığı tespit edilerek 2 çocuğa el konuldu. Çocuklar Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Geçtiğimiz günlerde de baba çocuklarını görmek için Sevgi Evleri'ne geldi. Yetkililer de babaya çocuklarını görmeye izin verdi. Ancak baba Hasan H. görevlileri kandırıp çocukları kaçırdı. Bir süre sonra yetkililer çocukların kaçırıldığını fark edince hemen polise haber verdi. Polis yaptığı çalışmada Hasan H. ve çocukları kısa sürede buldu. Ancak Hasan H.'nin çocukları darp ettiği fark edildi. Hasan H. bunun üzerine gözaltına alındı. Çocuklar ise tedavilerinin ardından Sevgi Evleri'ne yeniden götürüldü. Hasan H. polisteki sorgusunun ardından çocuklarına kötü muamele ve kaçırmaktan hakim karşısına çıkacak.



