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Çocukların bulduğu cisim patladı: Yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde buldukları cismin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı

Çocukların bulduğu cisim patladı: Yaralılar var

Mardin'in Nusaybin ilçesinde buldukları cismin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı

04 Kasım 2017 Cumartesi 19:37
Çocukların bulduğu cisim patladı: Yaralılar var
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ALINAN bilgiye göre, geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazıp,  barikat kurduğu ve saldırılar gerçekleştirdiği Yenişehir Mahallesi'nde Nurullah  (11), Yılmaz (12) ve Özgür (10) Yelmer, buldukları cisimle oynadıkları sırada  patlama meydana geldi.
Patlamada yaralanan çocuklar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
PKKMardinNusaybin
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