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Çocuklarımın şirketlerine soruşturma açılmasını özellikle istiyorum

Başbakan Yıldırım, çocuklarıyla ilgili "off-shore hesabı" iddialarına belgeyle cevap vererek "Bunda gizlenecek saklanacak bir şey yok. Soruşturma açılmasını özellikle istiyorum." dedi

Çocuklarımın şirketlerine soruşturma açılmasını özellikle istiyorum

Başbakan Yıldırım, çocuklarıyla ilgili "off-shore hesabı" iddialarına belgeyle cevap vererek "Bunda gizlenecek saklanacak bir şey yok. Soruşturma açılmasını özellikle istiyorum." dedi

07 Kasım 2017 Salı 11:37
Çocuklarımın şirketlerine soruşturma açılmasını özellikle istiyorum
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BAŞBAKAN  Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan  ABD'nin başkenti  Washington'a hareketinden önce açıklama yaptı. A Haber muhabiri  Başbakan Yıldırım'a Panama Belgeleri'nde kendisi hakkında çıkan iddiaları sordu. Kendisi ve oğlu hakkındaki iddialara cevap veren  Başbakan Yıldırım, "Bunda gizlenecek saklanacak bir şey yok. İstediğiniz soruşturmayı açabilirsiniz. Oğullarımın şirketleri  İstanbul'da en çok vergi veren şirketler arasında." dedi.

"BUNDA GİZLENECEK BİR ŞEY YOK"

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün bir gazete şahsım ve ailem hakkında off-shore şirketleri var. Yerli değil milli değil gibi haberler yapıyor. Ben gemi inşa yüksek mühendisiyim, makine mühendisiyim. Hayatım boyunca denizcilikle uğraştım. Siyasete başlayınca da işlerimi evlatlarıma bıraktım. Dolayısıyla onlar kendi işini yapıyor ben de kendi işimi yapıyorum. İkincisi siyasete başlarken çocuklarıma bir tavsiyem oldu, devletle hiçbir zaman iş yapmayacaksınız. Devletin bankalarından kaynak kullanmayacaksınız.  Denizcilik küresel bir iştir. Dolayısıyla dünyanın her tarafında iş yapıyorlar. Bunun gizli saklı bir tarafı da yok. Sanki burada gizli bir iş yapıyormuş gibi benim fotoğrafımı da basıp bir algı oluşturmaya çalışıyorlar.

"SORUŞTURMA AÇILMASINI ÖZELLİKLE İSTİYORUM"

Türkiye'de ya da başka bir yerde bir kişinin ticari faaliyetleri hakkında bilgi almak için ticaret siciline girip bilgi alırsınız. Olmadı  Malta'da da 2 dolar ödeyip internet üzerinden her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Bunun böyle bilinmesi lazım. BU iddia yeni de değil. Bu gazete ilk defa 2008'de bunları gündeme getirdi. Ben  İzmir'de belediye başkanıyken yine gündeme getirdi. Şimdi de aynı haberi tekrar büyük bir iş, büyük bir usulsüzlük bulmuş gibi servis ediyorlar. Milletim beni bilir. Benim dokunulmazlığım var ama çocukların yok. Buradan davet ediyorum. Her türlü soruşturma yapılabilir. Bunu özellikle de istiyorum. Hiç kimsenin yanlış bir iş yapıyor gibi gösterilmesi kabul edilemez.

"ÇOCUKLARIMIN ŞİRKETLERİ EN ÇOK VERGİ VEREN ŞİRKETLER ARASINDA"

Bakın vergi verilmiyor diye itham ediyorlar. Bu haberi yaptıklarında benim çocuklarımın şirketi en çok vergi veren şirketler arasında yer alıyor  İstanbul'da. Ve bu şekilde belge veriyorlar. Bana yerli değil milli değil diyenlerin apar topar memleketten kaçanlar olduğunu da milletimizin bilmesi lazım.

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WashingtonAmerika Birleşik DevletleriBinali YıldırımPolitikaGüncel
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