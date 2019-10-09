Çocuklar polisi tanıyor
Alanya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği’nin hazırladığı ‘Polis Ne Yapar?’ projesi, Jülide Akça İlkokulu anasınıflarında uygulanmaya başlandı
GÜNDEM 09.10.2019, 22:13
Hakan ŞİMŞEK
HAZIRLANAN proje ile anasınıflarında eğitim gören 5 ve 6 yaş gurubundaki çocuklara polislik mesleği tanıtıldı. Polis memurlarının korkulacak kimseler olmadığının öğretildiği projede çocuklara, polisin kendileri için var olduğu ve tereddüt etmeden her zaman polis memurlarından yardım alabilecekleri anlatıldı. Proje kapsamında ziyaret edilen okullarda çocuklara “Polis Ne Yapar” isimli çizgi animasyon filmi izletildikten sonra öğrencilerle sohbet eden Alanya Emniyet Müdürlüğü TDP Büro Amirliği’ne bağlı polis memurları, özel olarak hazırlanan trafik kurallarını içeren boyama kitabı ve balonları çocuklara hediye ettiler.
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