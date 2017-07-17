Çocuklar Duymasın geliyor!

ÖZLENEN kadrosu ve yenilen hikâyesi ile yeni serüvenine başlayacak Çocuklar Duymasın yayınlandığı dönemlerde olduğu gibi; 7’de 77’ye herkesi ekrana kilitleyecek. Efsaneleşmiş karakterler; taş fırın Haluk, Meltem, dominant teyze Gönül, zero Tuna, beton Orçun, Merve, Emine, Hüseyin, Şükrü, fıs fıs İsmail, Müsteşar Kemal ve bu sezon kadroya dâhil olan Kadriye ile yine ratingleri alt üst etmeye aday Çocuklar Duymasın’ın yine yapımcılığı ve senaristliği birol güven’e, yönetmenliği ise Bora Tekay’a ait. Türk aile komedi dizilerinin en önemlilerinden; Çocuklar Duymasın ilk bölümü ile 23 Temmuz pazar saat 20.00’de Kanal D’de!