Çocuk parkında korkunç olay!

ŞANLIURFA 'NIN Haliliye ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşandı. Kırsal mahalledeki salıncakta sallanan 3 yaşındaki Zeliha Aslan'ın boynuna salıncağın ipi dolandı. Yakınları tarafından fark edilen küçük kızın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük kızın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, defnedilmek üzere mahalleye götürüldü. Küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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