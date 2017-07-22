çocuk hastanın annesi kadın doktoru saçından sürükledi

SAKARYA'NIN Sapanca ilçesinde, bir kadın rahatsızlanan 3 yaşındaki çocuğunu muayene için Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne getirdi. Dr. Fatma Banu Turhan tahta çubuğu çocuğun dilinin üzerine koyarak boğazına bakarken, çocuk öğürünce annesi saldırdı. Kadın doktoru darp edip, saçından sürükleyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

TAHTA ÇUBUKLA BOĞAZINA BAKARKEN ÇOCUK ÖĞÜRÜNCE DOKTORA SALDIRDI

Olay gece saat 01.30 sıralarında Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. S.A. rahatsızlanan 3 yaşındaki kızını bir yakını olan kadın ile birlikte hastanenin acil servisine getirdi. Dr. Fatma Banu Turhan çocuğu muayene ederken tahta çubuğu dilini üzerine koyarak boğazına baktı. Bu sırada çocuk öğürünce annesi S.A. tepki göstererek doktora saldırdı. Doktoru darp edip, saçından çeken S.A. daha sonra çocuğunu alarak hastaneden ayrıldı. Dr. Fatma Banu Turhan, S.A. hakkında şikayetçi oldu. İfadesi alınan S.A. serbest bırakıldı. Dr. Fatma Banu Turhan yaşanan olayın ardından devlet memurluğundan istifa etti.

"BU MUAMELE KABUL EDİLEMEZ"

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personeli bir araya gelerek yaşanan olaya tepki gösterdi. Hastanede görevli Genel Cerrah Dr. Sıddık Kaya yaptığı basın açıklamasında, "Dün gece saat 01.00-02.00 sırasında Dr. Fatma Banu Turhan'a acil klinikte iki bayan tarafından şiddet uygulanmış, doktor bayanı saçlarından sürükleyerek darp etmişlerdir. Tüm iyi niyeti ve çabasıyla hastasını muayene etmeye çalışan doktor hanıma yapılan bu muamele kabul edilemez.

"DOKTOR HANIM BU OLAY KARŞISINDA İSTİFA ETME KARARI ALMIŞTIR"

Maalesef doktor hanım bu üzücü olay karşısında sabah devlet memurluğundan istifa etme kararı almıştır, aramızdan ayrılmıştır. Mesleğine yeni adım attığı bu yıllarında çalışma azmini ve şevkini örseleyen bu tür insanları kınıyoruz, hukuk mücadelemiz başlattığımızı duyuruyoruz."

"BEN YETKİLİSİ OLSAM BU HASTANENİN BUGÜN BU HASTANEYİ KAPATIRIM"

"Bunun takipçisi olacağız. Bilmenizi istediğim bir şey var, bu doktor hanım dün acil polikliniğinde 300 hastaya bakmış. Ben yetkilisi olsam bu hastanenin bugün bu hastaneyi kapatırım. Yaşanan bu olaylar sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu tükenme noktasına getirmiştir. Bu tarz şiddet olaylarının karşısında sizlerin de evlatlarınız olan sağlık çalışanlarına tüm halkımızdan destek bekliyoruz" dedi.

"ŞİFA DAĞITAN ELLERE VEFA GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

"Doktorumuzun genel durumunun iyi olması teselli kaynağımız olmuştur. Ancak vatandaşlarımıza fedakarca hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması asla kabul edilemez. Şifa dağıtan ellere vefa gösterilmesini bekliyoruz" dedi.