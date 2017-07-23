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Çocuğu terk eden kadın bakıcısı çıktı

İzmit'te 1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeye bırakıp ortadan kaybolan kadının bakıcısı 20 yaşındaki N.C. olduğu belirlendi. N.C. otogarda yakalanırken, Antalya'da iş teklifi aldığını, kendisine izin verilmeyeceğini düşünerek çocuğu işyerine bırakıp gittiğini söyledi

Çocuğu terk eden kadın bakıcısı çıktı

İzmit'te 1 yaşındaki çocuğu tuhafiyeye bırakıp ortadan kaybolan kadının bakıcısı 20 yaşındaki N.C. olduğu belirlendi. N.C. otogarda yakalanırken, Antalya'da iş teklifi aldığını, kendisine izin verilmeyeceğini düşünerek çocuğu işyerine bırakıp gittiğini söyledi

23 Temmuz 2017 Pazar 11:21
Çocuğu terk eden kadın bakıcısı çıktı
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ÇOCUĞU terk eden kişi bakıcısı çıktı.Olay dün, İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi Değirmen Sokak'ta bir tuhafiyede meydana geldi. Bir kadın tuhafiyeye gelerek telefoncuya gidip- geleceğini belirterek küçük çocuğu bıraktı. İşyeri sahibi kadının dönmemesi üzerine polise haber verdi. Gelen polis çocuğu polis merkezine götürdü.
Soruşturma başlatan polis 1 yaşındaki Poyraz Cantürk'ü tuhafiyeye bırakıp kaçan kişinin bakıcısı N.C. olduğunu belirledi. Polis, dün akşam Antalya'ya gitmek isteyen N.C.'yi otogarda yakaladı. N.C. ifadesinde Antalya'dan iş teklifi aldığını, Poyraz Cantürk'ün annesi Nermin Coşkun'un izin vermeyeceğini düşünürek, bebeği iş yerine bıraktığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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