Çocuğu terk eden kadın bakıcısı çıktı

ÇOCUĞU terk eden kişi bakıcısı çıktı.Olay dün, İzmit Kuruçeşme Doğan Mahallesi Değirmen Sokak'ta bir tuhafiyede meydana geldi. Bir kadın tuhafiyeye gelerek telefoncuya gidip- geleceğini belirterek küçük çocuğu bıraktı. İşyeri sahibi kadının dönmemesi üzerine polise haber verdi. Gelen polis çocuğu polis merkezine götürdü.

Soruşturma başlatan polis 1 yaşındaki Poyraz Cantürk'ü tuhafiyeye bırakıp kaçan kişinin bakıcısı N.C. olduğunu belirledi. Polis, dün akşam Antalya'ya gitmek isteyen N.C.'yi otogarda yakaladı. N.C. ifadesinde Antalya'dan iş teklifi aldığını, Poyraz Cantürk'ün annesi Nermin Coşkun'un izin vermeyeceğini düşünürek, bebeği iş yerine bıraktığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.