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Çocuğu kocasından çıkmayan kadının itirafı canlı yayına damga vurdu

Seda Sayan'ın programında merak edilen DNA testi sonuçlandı. Çocuğun kocasından olmadığı anlaşılan kadın, "Yoğurtçu Bayram isteğim dışında benimle birlikte oldu." diyerek bomba bir itirafta bulundu

Çocuğu kocasından çıkmayan kadının itirafı canlı yayına damga vurdu

Seda Sayan'ın programında merak edilen DNA testi sonuçlandı. Çocuğun kocasından olmadığı anlaşılan kadın, "Yoğurtçu Bayram isteğim dışında benimle birlikte oldu." diyerek bomba bir itirafta bulundu

15 Kasım 2017 Çarşamba 17:04
Çocuğu kocasından çıkmayan kadının itirafı canlı yayına damga vurdu
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SHOW TV'de yayınlanan Seda ve Uğur'la programında şok bir itiraf yaşandı. İbrahim Bey, üçüncü çocuklarının kendisinden olmadığını iddia etmiş ve 3 kez DNA testi yaptırmıştı. Meral Hanım da yapılan DNA testlerine güvenmediği için canlı yayına gelmişti.

"BENİMLE RIZAM DIŞINDA BİRLİKTE OLDU"

Meral Hanımın 3. çocuğunun yoğurtçuluk yapan Bayram Bey'den olabileceği iddia edilmişti. Meral Hanım bu iddiaları her seferinde reddetmişti ama DNA testinden çocuğun kocasından olmadığı kesinleşince canlı yayında fenalaştı. Meral Hanım, "Yoğurtçu Bayram isteğim dışında benimle beraber oldu, çocuk ondan olabilir" deyince stüdyo buz kesti.

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