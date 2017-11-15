Çocuğu kocasından çıkmayan kadının itirafı canlı yayına damga vurdu

SHOW TV'de yayınlanan Seda ve Uğur'la programında şok bir itiraf yaşandı. İbrahim Bey, üçüncü çocuklarının kendisinden olmadığını iddia etmiş ve 3 kez DNA testi yaptırmıştı. Meral Hanım da yapılan DNA testlerine güvenmediği için canlı yayına gelmişti.
"BENİMLE RIZAM DIŞINDA BİRLİKTE OLDU"
Meral Hanımın 3. çocuğunun yoğurtçuluk yapan Bayram Bey'den olabileceği iddia edilmişti. Meral Hanım bu iddiaları her seferinde reddetmişti ama DNA testinden çocuğun kocasından olmadığı kesinleşince canlı yayında fenalaştı. Meral Hanım, "Yoğurtçu Bayram isteğim dışında benimle beraber oldu, çocuk ondan olabilir" deyince stüdyo buz kesti.
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