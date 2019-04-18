CNN Türk’ten skandal hata

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevlüt Uysal’dan görevi devraldı. Mazbata törenini gerçekleştiren İmamoğlu törenin ardından İstanbullulara seslendi. Bu anları da çoğu televizyon kanalı canlı yayınladı. Fakat seçim süreci boyunca İmamoğlu'na sansür uygulayan CNN Türk skandal bir hata yaptı. Sosyal medyada “İmamoğlu'nun mazbata fotoğrafı” diye dolaşan fotoşopla yapılmış görseli gerçek sanan CNN Türk, ana haber bülteninde mazbata fotoğrafı diye bu gerçek olmayan görseli kullandı.

“ÖZÜR DİLERİZ”

CNN Türk'ün yanlış fotoğrafı yayınlamasının ardından Ana Haber Spikeri Buket Güler sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özür dileyen Güler, “Bu akşam Ana Haber'de Sayın İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı fotoğrafı kullanmak istedik. Muhabirimizin ajans muhabirinden aldığı fotoğraf başka TV'ler gibi gerçek olduğu düşünülerek yayına verilmiştir. Bu hatadan dolayı özür dileriz” ifadelerini kullandı.