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Cipte öldürülen genç işadamın katil zanlısı yakalandı

Manisa'da turizmcilik yapan 27 yaşındaki işadamı Gökhan Kalıpçı'yı İzmir'de kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği cipte tabancayla başından vurularak öldüren katil zanlısı ile olayı azmettiricisi olduğu ileri sürülen kişinin gözaltına aldığı bildirildi

Cipte öldürülen genç işadamın katil zanlısı yakalandı

Manisa'da turizmcilik yapan 27 yaşındaki işadamı Gökhan Kalıpçı'yı İzmir'de kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği cipte tabancayla başından vurularak öldüren katil zanlısı ile olayı azmettiricisi olduğu ileri sürülen kişinin gözaltına aldığı bildirildi

09 Aralık 2017 Cumartesi 17:00
Cipte öldürülen genç işadamın katil zanlısı yakalandı
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ALINAN bilgilere göre, Manisa'da turizm işiyle uğraşan işadamı Gökhan Kalıpçı (27) İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde kaldığı otelden dün saat 10.30 sıralarında çıktı. Cipini park ettiği yerden çıkarmaya çalışan Kalıpçı'ya, aracının arka kapı camı üzerinden ateş edildi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Kalıpçı kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden plakası belirlenemeyen bir araçla kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Geçen yıl kasım ayında Kalıpçı'nın babası Mahmut Kalıpçı'nın Manisa Mimar Sinan Bulvarı'ndaki işyerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş edildiği, baba Kalıpçı'nın kaçarak kurtulduğu belirtildi. İşyerinde bulunanların karşılık verdiği olayda 6 kişi yaralanırken, 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın Mahmut Kalıpçı ile O.D. arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürüldü.

POLİS ZANLI İLE AZMETTİRİCİYİ YAKALANDI

Polis Gökhan Kalıpçı'nın öldürülmesinin, babasının uğradığı silahlı saldırıyla ilişkisi olup olmadığını araştırırken, katil zanlısı ile azmettiriciye ulaştığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlısı ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen bir kişiyi gözaltın aldı. Soruşturma kapsamında katil zanlısı ve azmettirici dışında başka gözaltıların da bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin İzmir'de daha önce operasyon yapılan bir organize suç örgütü ile bağlantılarının bulunduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ManisaGökhan Kalıpçıİzmir
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