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Alanya'da muhtar cinayeti
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Cinnet getiren baba 3 oğlunu vurdu

Gümüşhane’de cinnet getiren baba, evde tartıştığı 3 oğlunu tabancayla vurdu. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı

Cinnet getiren baba 3 oğlunu vurdu

Gümüşhane’de cinnet getiren baba, evde tartıştığı 3 oğlunu tabancayla vurdu. Olayda biri ağır 3 kişi yaralandı

05 Ekim 2017 Perşembe 07:50
Cinnet getiren baba 3 oğlunu vurdu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Turgut Yücel Sokak'ta yaşayan 68 yaşındaki Necati Ö., akşam saatlerinde evindeyken çocukları ve aile bireyleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesi üzerine kendisini odaya kilitleyen Necati Ö., yanına gelmek isteyen çocuklarını belindeki tabancasıyla vurdu.
Olayda çocuklardan Sait (42), Recep (40) ve Hicabi Ö.’yü (44) yaralayan baba, 112 Acil Servisi de kendisi arayarak ambulans istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları evden alarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alırken, göğsünden yaralanan Hicabi Ö.’nün halen ameliyatta olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda emniyet görevlisi ve Özel Harekat polisi sevk edilirken, çelik yelekli vaziyette bir süre yaşlı adamı ikna etmeye çalışan emniyet güçleri operasyon hazırlığına başladı.
Bu sırada olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, eve girerek yaşlı adamı ikna etti ve silahıyla birlikte teslim olmasını sağladı.
Olay yerinin etrafında yoğun güvenlik tedbirleri alan emniyet güçleri baba Necati Ö.’yü gözaltına aldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneTabancaCinnet
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